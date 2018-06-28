"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Soylu: Kısa sürede İstanbul'da uyuşturucu meselesi çözülecek

28 Haziran 2018, Perşembe 18:12
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 1000 polisin sadece uyuşturucuyla mücadelede görev yapacağını belirterek, "Bir tek işleri bu olacak. Hani o şikayet ettiğiniz yerler var ya, oraları bulacaklar ve çok kısa bir zamanda uyuşturucu meselesini İstanbul'da çözebilecek 1000 polis; sadece bu işi yapacak" dedi.

Bakan Süleyman Soylu, seçim sonuçlarının ardından milletvekili seçildiği İstanbul 2. bölgedeki ilçelerin AKP İlçe Teşkilatlarına yönelik  teşekkür ziyaretlerine devam ediyor. Bakan Soylu, öğleden sonraki programlarına Zeytinburnu, Fatih ve Eyüpsultan'da devam etti. Çok yoğun ve zor bir seçim döneminden geçtiklerini belirten  Soylu, seçim döneminde gösterdikleri çalışmalardan dolayı partililere teşekkür etti. 

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

AKP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuşan Bakan Süleyman Soylu, uyuşturucu mücadelesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelede bu kadar tedbir aldık. Vatandaşımız halen daha 'bu işten bizi kurtarın' diyor. Sadece narkotiğe, uyuşturucuya ait İstanbul'da 1000 polis görev yapacak. Bir tek işleri bu olacak. Hani o şikayet ettiğiniz yerler var ya, oraları bulacaklar ve çok kısa bir zamanda uyuşturucu meselesini İstanbul'da çözebilecek 1000  polis; sadece bu işi yapacak. İstihbaratımız bu konuda İstanbul'da bu meselenin tamamını, nasıl biz kendimizle ilgili bir takım tedbirleri alabiliyor isek aynı şekilde sizlerin de ortaya koyacağı istikamette yola revan olacağız" dedi.  Buradaki konuşmasının ardından Süleyman Soylu, daha sonra diğer programı için Sultangazi'ye hareket etti. 

 

DHA

Etiketler: İstanbul, bakan, uyuşturucu, mücadele, sorun
Okunma Sayısı: 89
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soma maden afetinde yeni gelişme

    Soylu: Kısa sürede İstanbul'da uyuşturucu meselesi çözülecek

    Adaletteki gecikme toplumsal barışı bozar

    ‘OHAL’i kaldırma sözünüzü tutun’

    İnce: Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek yolculuğumuz devam edecek

    Gözaltı süresinin uzatılması onaylandı

    YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz olacak

    "Gündemimizde istifa ya da kurultay yoktur"

    'Suriye'den çekilme' konusunda Putin'den açıklama

    Görüşme yeri ve tarihi belli oldu

    AKOM İstanbul'u uyardı!

    Hindistan’da uçak kazası!

    'Dünyanın en tehlikeli yolu' ziyaretçilerini bekliyor

    "Asla bu olay benim başıma gelmez" demeyin!

    Kuru soğan fiyatları ne zaman düşüşe geçecek?

    50 sanıklı Adli Tıp Kurumu davasında karar

    Google'dan 'çalışan vergisi' almak için referandum yapma kararı aldılar

    Ekonomik güven endeksi haziran ayında da azaldı

    Ruhani'den istifa çağrılarına cevap

    Meteoroloji'den Marmara'ya bir uyarı daha!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    17 öğretmen hakkında gözaltı kararı
    Genel

    24 Haziran seçimleri ve Yeni Asya
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakı devam etmeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Milliyetçi dinamikler
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Mikail YAPRAK

    Bizde ‘Reis’ de yok, ‘Yeis’ de yok
    Ahmet BATTAL

    Rey ve ikaz vazifesi
    Genel

    Prof. Dr. Doğan Göçmen: Sindirmek için uydurma soruşturmalar açılıyor
    Genel

    Millet İttifakı'yla devam
    Orhan GÜLER

    “Asıl yoksulluk, haksızlığa ve hürriyetsizliğe mahkûm edilmektir!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.