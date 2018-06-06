"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Soylu telefon dinleme iddiarına yanıt verdi

06 Haziran 2018, Çarşamba 18:08
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon dinlemeleri iddialarıyla ilgili "Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin telefonlarımız dinleniyor sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir" dedi.

Bakan Soylu, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Dükkanları tek tek gezen Soylu'ya tezahüratlarda bulunan esnaf, fotoğraf çektirdi. Soylu bir kuyumcu dükkanında, dükkan sahibinin babasını telefonla arayarak sohbet etti.  

Soylu ziyaretinin ardından burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu bir gazetecinin CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon dinlemeleri iddialarını sorması üzerine, “Bulanık suda balık avlamanın bir anlamı yok. Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin telefonlarımız dinleniyor sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir" yanıtını verdi. 

 

DHA

Etiketler: İçişleri Bakanı, esnaf, ziyaret, Soylu
Okunma Sayısı: 393
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı

    İnce'den Erdoğan'a çağrı

    24 Haziran'dan sonra yeni sistem nasıl işleyecek?

    Demirtaş cezaevinde telefon üzerinden miting yaptı

    Soylu telefon dinleme iddiarına yanıt verdi

    Harran Üniversitesi Suriye'de fakülte kuruyor

    OHAL işlemlerinde yeni düzenleme! Kararlar internetten yayınlanacak

    "Müslümanlar hakkında düşüncelerimi anlatmaya devam edeceğim"

    MEB, okulların açılacağı tarihi belirledi

    UNESCO'nun kararı Elazığ'da sevinçle karşılandı

    Singapur'da Trump-Kim zirvesi alarmı

    AYM: Mühürsüz oyların geçerli sayılması anayasaya aykırı değil

    NATO'dan Münbiç açıklaması

    Fatih Portakal hakkında soruşturma

    Polis Akademisi sınavı sorularının sızdırılması davasında karar

    Macron'dan 'sosis' benzetmesi

    Yurt dışındaki seçmenler sandık başına gidiyor

    Arjantin'den dikkat çeken İsrail maçı kararı

    13 ilde operasyon: Meslekten ihraç edilen ve açığa alınan askerlere gözaltı!

    Ürdün'deki vergi yasası protestoları bir haftadır devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Af oyunu” karambolu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Haziran’da ne olmamalı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Sakın, sakın ümitsizliğe düşmeyiniz!
    Genel

    “Yeryüzünde adalet varsa bu hükmü bozacaktır”
    Süleyman KÖSMENE

    Amelimize değil, Allah’ın rahmetine güvenmeliyiz
    Faruk ÇAKIR

    Fatura hepimize
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Bir büyük adama karşı nasıl hür olacağız?
    Mustafa ORAL

    Musîbetler, Sevgiliye (asm) ulaştıran Mi’racdır
    Genel

    13 ilde operasyon: Meslekten ihraç edilen ve açığa alınan askerlere gözaltı!
    Sebahattin YAŞAR

    Şeytan diyor ki!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.