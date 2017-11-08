"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Sözcü Gazetesi davasında Gökmen Ulu tahliye edildi

08 Kasım 2017, Çarşamba 17:30
Sözcü davasında savcı, muhabir Gökmen Ulu'nun tutukluluğunun devamını istedi. Sözcü Gazetesi'ne yönelik davada tutuklu yargılanan gazetenin muhabiri Gökmen Ulu, hakkında verilen tahliye kararının ardından Silivri Cezaevi'nden çıktı.

Sözcü Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 174 gündür tutuklu yargılanan gazete muhabiri Gökmen Ulu hakkında verilen tahliye kararının ardından tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden çıktı. Ulu'yu karşılamaya eşi Burcu Ulu, oğlu Ege Efe, babası ve aralarında Sözcü çalışanlarının da bulunduğu yakınları geldi.

OĞLU EGE İLE HASRET GİDERDİ

Gökmen Ulu, saat 21.00 sıralarında cezaevi aracı ile Kınalı gişelere getirilerek serbest bırakıldı. Ulu'yu ilk olarak oğlu Ege Efe karşıladı. Baba oğul hasretlerini yerde sarılarak giderirken, Ulu'nun eşi, babası ve oğlu gözyaşlarını tutamadı.

Gökmen Ulu serbest kaldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Ben bu 174 günü basın ve ifade hürriyeti, adalet ve demokrasi mücadelemizin bir bedeli olarak niteliyorum. Elbette, daha Türkiye'nin kat etmesi gereken çok mesafe var. Bunu bir umut damlası olarak görüyorum. Gazetecilerin, gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklanması ve gazetelerin baskı altına alınması o ülkede adalet ve demokrasinin can çekiştiğinin en bariz göstergesidir. Türkiye'nin bu utançtan kurtulması gerekiyor. Bu yarayı sarması gerekiyor. Özellikle bizim davamız, Sözcü Davası Türkiye'nin vicdanını yaraladı. Bu vicdanı yaralayan hasarları gidermek gerekir. Dosya ile birlikte bu yaraları kapatmak gerekir. Bunu bekliyor ve umuyoruz" dedi.

"BİR GAZETECİ OLARAK DOĞRULARI DOS DOĞRU SÖYLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİM"

Gökmen Ulu, konuşmasına şöyle devam etti:

''Türkiye'nin acilen normalleşmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bütün renklerinin el ele tutuşması çok büyük önem taşıyor. Artık bu gerilim, ayrıştırma politikalarının bir kenara bırakılması gerekiyor. Halk yoruldu. Halkımız adalet, Cumhuriyet, demokrasi, barış ve özgürlükler ekseninde onurlarını birleştirmektedir.'' 

DHA

Etiketler: sözcü gazetesi
Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    254. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail ile gizli temasları ortaya çıkan İngiliz Bakan Patel, istifa etti

    100 milyon kitap çöpe

    Han Şeyhun ile ilgili 4 ülkeden ortak açıklama

    Euro'nun yeni rekoru

    İşkur başvuruları yarı yarıya arttı

    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından vize açıklaması

    Kelepçeye tazminat

    ‘Sarraf kendi tanıklarını mahkemeye bildirmedi’

    'İnternetten silah satışı' ile ilgili Bakanlıktan açıklama

    Tezer ve Ekmen kitaplarını imzaladı

    Suudi Arabistan’daki operasyonlarda yeni dalga!

    ''Ucuz et'' hafta sonu Türkiye genelinde ulaşılabilir olacak

    Kriz büyüyor: Katalonya'da genel grev kararı

    'Yılan' gibi bir yol...

    Polatlı'daki darbe girişimi davasında ara karar

    Bahçeli'den 'erken seçim' ve 'seçim barajı' açıklaması

    Yeni zam kapıda: 10 gün içinde yapılan zam 25 kuruşu buluyor!

    Bursa'da boya fabrikasında korkutan patlama: Ölüler ve yaralılar var!

    Özbekistan'da 10 yıl aradan sonra hoparlörle ezan...

    Kanada'daki peçe yasağına dava açıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Başörtüsü serbest, başörtülüler hapiste
    Caner KUTLU

    Her şey bir emir tahtında hareket ediyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey “ulemâü’s-sû”! Korkun ve titreyin!
    Genel

    100 milyon kitap çöpe
    Mikail YAPRAK

    Yeni Asya’ya bakılıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Mi’rac hadisi Yahudi uydurması mıdır?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “3. Abdülhamid ve 2. Atatürk”
    Genel

    Risale-i Nur’un bayrağını Yeni Asya dalgalandırıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Torunlar, dedelerinin yolunda...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.