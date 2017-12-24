"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

SSM, Cumhurbaşkanlığına bağlandı

24 Aralık 2017, Pazar 11:05
Modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) modernizasyonunun sağlanması amacıyla kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), faaliyet alanlarına ilişkin birtakım düzenlemeler yapılarak Cumhurbaşkanlığına bağlandı.

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, SSM ve Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne ilişkin düzenlemelere gidildi. Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanlarından oluşacak.

Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı toplantılarda Başbakan, Cumhurbaşkanı'na vekaleten Komiteye başkanlık edecek.

Komite Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine toplanacak. Komitenin sekretarya hizmetlerini SSM yürütecek. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

AA

Okunma Sayısı: 425
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • g@L!p

    24.12.2017 13:59:55

    Sayın Cumhurbaşkanımız 1000 odalı sarayı boşa mı yaptırdı? Odalar boş mu kalsın?

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

299. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Yeni KHK’de iç savaş maddesi

AKP anketinde ilk kez sıra değişti

Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak

İstanbul'un büyük bölümü susuz kaldı

Almanya’da terör davaları beş kat arttı

Çalışma Bakanı, taşeron düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı

İstemezlerse askere gitmeyecekler

Çiftlik Bank'a ikinci şok!

Bir dönemin 'kahraman kaymakamı' da ihraç edildi

Zarrab'a ödül veren Bakan: Bunlar konuşulmaması gereken şeyler

'Tek tip' Guantanamo'da yaşam tarzı!

Taşeron işçiler için şartlar belli oldu

Tek tip kıyafet zorunlu oldu

İki yeni KHK yayımlandı

OHAL Komisyonu şeffaf olsun

Amerikan halkı da destek vermedi

Feyzioğlu'ndan 'Mor Beyin' uyarısı

Özlü: Kendi Mercedes'imizi yapacağız

Çeyrek altınla yarışır hale geldi

En Çok Okunanlar

Genel

OHAL Komisyonu şeffaf olsun
Genel

İki yeni KHK yayımlandı
Genel

Bir dönemin 'kahraman kaymakamı' da ihraç edildi
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Kadir Tuncay
Genel

Tek tip kıyafet zorunlu oldu
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Cemaatler fertlerin suçunu yüklenmez
Sefa KILIÇ

“Sizi bana Allah gönderdi”
Genel

Zarrab'a ödül veren Bakan: Bunlar konuşulmaması gereken şeyler
Faruk ÇAKIR

Haklının ve haksızın mücadelesi
Nursena Demir

Arkadaşım kedi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.