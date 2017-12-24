SSM, Cumhurbaşkanlığına bağlandı

Modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) modernizasyonunun sağlanması amacıyla kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), faaliyet alanlarına ilişkin birtakım düzenlemeler yapılarak Cumhurbaşkanlığına bağlandı.

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, SSM ve Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne ilişkin düzenlemelere gidildi. Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanlarından oluşacak. Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı toplantılarda Başbakan, Cumhurbaşkanı'na vekaleten Komiteye başkanlık edecek. Komite Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine toplanacak. Komitenin sekretarya hizmetlerini SSM yürütecek. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. AA

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