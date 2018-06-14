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15 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

SSM'den 'F35' açıklaması: 'Yorumlar gerçeği yansıtmıyor'

14 Haziran 2018, Perşembe 23:05
Savunma Sanayii Müsteşarlığından, 21 Haziran'da gerçekleştirilecek F35 teslim töreni tarihinin seçimlerle ilişkilendirilerek yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), F35 teslim töreni tarihinin özellikle seçim öncesine alındığı yönündeki bazı değerlendirmeler üzerine açıklamada bulundu.

SSM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin ortağı olduğu F35 programı kapsamında Savunma Sanayii İcra Komitesinde 100 adet uçak alımına yönelik bir karara varıldığı anımsatıldı. 

Açıklamada, komitenin 6 Mayıs 2014 tarihli kararı uyarınca da ilk 2 uçak için kesin sipariş verildiği ve teslimatın 4 yıl sonra olacağının sipariş zamanında belli olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"ABD'deki Lockheed Martin firması ile Ekim 2017'de yapılan görüşmelerde teslim töreninin Mayıs 2018 içerisinde olacağı kararlaştırılmıştır.

Lockheed Martin'in üretim planlamasındaki kayma neticesinde törenin mayıs ayında yapılamayacağı, haziran ayı içerisinde yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Lockheed Martin şirketinin bu talebi üzerine varılan mutabakatla teslimat 21 Haziran olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, ülkemize teslim edilecek F35'in teslim tarihinin başka herhangi bir sebepten dolayı 21 Haziran olarak belirlendiğine yönelik bazı bilgilerin yanlış ve yanıltıcı olduğunu kamuoyu bilgisine sunarız."

AA

Etiketler: ssm, savunma sanayi, f-35
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