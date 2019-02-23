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23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Standımıza uluslararası misafir

23 Şubat 2019, Cumartesi 17:14
YeniAsya Neşriyat’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği iş birliğiyle bu yıl ilk kez açılan “Uluslararası Avrasya Kitap Festivali”ndeki standının uluslararası misafiri vardı: Asma Claassen ve Gökhan Çoban.

Asma (Esma) Claassen Holanda’nın en popüler çocuk kitabı yazarlarından biri olarak biliniyor. 1988 yılında Müslüman olan Claassen, o yılarda Avrupa’daki İslamî kesime hitap eden çocuklara kitap yazmaya karar vermiş. Bu amaçla o günden beri çalışmalarını sürdürüyor. 

Hz. HATİCE’Yİ ÖRNEK ALIYOR

Claassen eğitime ve kadına yönelik çalışmaları ile de tanınıyor. Claassen, en büyük örneğinin Hz. Hatice (ra) olduğunu belirterek, hayatındaki bütün ideallerini onun hayat çizgisine göre gerçekleştirdiğini anlatıyor. Asma Claassen, yıllardır Hollanda’nın farklı İslâm okullarında günümüzdeki farklı konularla eğitim kitapları hazırlamasıyla datanınıyor. Claassen, başarının “ikra’’ dan ibaret olduğunu ve Müslüman kadının başarısının ilim ve eğitim ile başladığını ve aynı zamanda Müslüman kadının ideallerinin ve vazifelerinin bu yolda birleştiğini de vurguluyor. Esma Claassem ile birlikte standımızı ziyaret eden Gökhan Çoban ise 40’a yakın İslâmî okulun müdürü. Standımızdan aldıkları  “İmanın altı şartı” setini Hollandacaya çevirmek istediklerini belirttiler.

FESTİVALDE NELER VAR?

120 yayınevinin yer alacağı festivalin teması “Uzun Bir Hikâye”, onur yazarı ise Mustafa Kutlu olarak belirlendi. İslâm bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin adına bir anma faaliyetinin de yapılacağı festival boyunca şiir dinletileri, paneller, söyleşiler ve imza faaliyetleri gerçekleştirilecek. Festivalde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Osmanlı’nın son dönemindeki gazetelerden derlenen “Havadis 1917-1918, Yüz Yıl Önce” başlıklı sergi de ziyarete açılacak. Festival, 23 Şubat-3 Mart’ta gerçekleştirilecek. 

HABER: Kübra Çetintaş - İstanbul

Haber Merkezi

Etiketler: İstanbul, kitap, fuar, Yeni Asya
Okunma Sayısı: 341
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