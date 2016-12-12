STK'lar da teröre karşı tek ses, tek yürek: "Her türlü terörü lanetliyoruz"

Sivil toplum kuruluşları, İstanbul'daki terör saldırısı karşısında tek ses, tek yürek oldu.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Hak-İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), TOBB'un ev sahipliğinde teröre karşı ortak bir bildiri yayımladı.

Söz konusu sivil toplum kuruluşları (STK) adına konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, cumartesi gecesi millete büyük bir acı yaşatıldığını belirterek, terörün alçak yüzünü bir kez daha gördüklerini ve yüreklerinin yandığını söyledi.

Türkiye'nin yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı terör saldırılarına karşı, eşi benzeri görülmemiş bir mücadele verdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin, birliğimizin ve huzurumuzun hedef alındığı kirli bir oyun oynanıyor. Bu tuzağa düşmemek, birliğimizi korumak üzere 'teröre karşı tek ses, tek yürek olduk' diyoruz. Bize diz çöktürmek, bizi teslim almak isteyenlere, teröre karşı hep birlikte duruyoruz. Terörün ve teröristin geleceğimizi karartmasına izin vermeyeceğiz. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Gün, birlik olma günüdür." ifadelerini kullandı.

"Her türlü terörü lanetliyoruz"

Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin birliğine ve beraberliğine kem gözle bakan, saldıran başta PKK, DEAŞ, FETÖ olmak üzere her türlü terörü lanetliyoruz. Terörü destekleyenleri, terörden medet umanları da lanetliyoruz. İnşallah devletimizin güçlü duruşuyla bu sıkıntıları atlatacağız." diye konuştu.

Bu saldırıların devleti ve milleti yıldıramayacağına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Terörden ve kaostan medet umanlar hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacak. Bizi terörle korkutmayı amaçlayanlar bilsinler ki ülkemizi bu alçaklara, kahpelere bırakmayız. Çünkü bizler her türlü meselenin üzerinden gelecek dirayete ve cesarete sahibiz.