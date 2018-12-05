STK’lar demokrasiye katkı sağlar

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), DHMİ Dernekler Platformu bünyesinde yer alan dernekler ve Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu ziyaret etti.

Ziyarette sivil toplum kuruluşlarının, devletlerin ve toplumların gelişmişlik ve yüksek demokrasiye sahip olma seviyesinin ölçüsü olduğunu belirten Topçu, “STK’lar ülkemizin gelişmesine, demokrasimize ve sosyal hayatımıza önemli katkılar sağlar” dedi. Topçu, “STK’larımız ekonomiden kültüre ve sosyal hayatta birliğe ve yardımlaşmaya katkı sağlamanın yanında, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan nesillerin yetişmesine, aynı zamanda vatandaşlarımızın bilinçlenmesine de önemli katkılar sağlıyorlar. STK’larımızın çalışmalarında veya sorunlarının çözümünde her zaman yanlarındayım” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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