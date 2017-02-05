STK’lar siyasete teslim

Prof. Dr. Ramazan Gözen, ABD Başkanı Trump’ın vize yasağına tepki göstermeyen STK’lar için, “Sivil toplum dediğimizin aslında sivil olmadığını, tamamıyla siyasetin çıkar algılarına ve propagandalarına göre hareket ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ramazan Gözen, ABD Başkanı Trump’ın nüfusun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülke vatandaşlarına uyguladığı vize yasağıyla ilgili, “Bugün Trump’ın vize koyduğu ülkelerin hepsi Amerika’nın tarumar ettiği ülkeler” dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Irak, Libya, İran ve Somali gibi ülkelerin vatandaşlarına vize yasağı koymasıyla ilgili KRT Haber’in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ramazan Gözen, “Türkiye’de başörtüsü sorunu olduğunda haklı olarak milyonlar sokaklara döküldüler. Trump’ın haksız politikasına karşı sokaklarda bir kişi bile yok” dedi. ABD’nin vize yasağı uyguladığı ülkelere dikkat çeken Gözen, bu ülkelerin ABD müdahalesi ile kaosa sürüklenen ülkeler olduğunu altını çizdi. Gözen, İslâm dünyasının Trump’a muhtaç olduğu için sessiz kaldığını da vurguladı.

ABD, bu ülkeleri dönüştürmeye çalıştı

Amerika, Bush ve Obama döneminde İslâm ülkelerine, özellikle bu 7 ülkeye dönük sert bir politika izledi diyen Gözen, “Bir anlamda bu ülkeleri dışarıdan müdahalelerle veya içeriden bir takım destekler üzerinden dönüştürmeye çalıştı. Bugün Trump’ın vize koyduğu ülkelerin hepsi Amerika’nın tarumar ettiği ülkeler. Bu ülkeler Amerika’nın 20 yıldır müdahalelerle dönüştürmek isteyip başaramadığı, daha çok kaosa soktuğu ülkeler. Bir anlamda Amerika, kendi elleri ile yapmış olduğu felaketlerin bedelini ödememek için şimdi bu ülkelere vize koyuyor” şeklinde konuştu.

Tarihe geçecek yüz karası bir açıklama

Amerika’nın bölgeye işgal politikalarına bir anlamda İslâm dünyasının da destek verdiğini belirten Gözen, “İslâm dünyasının Trump’ın politikasına tepki göstermemesinin sebebi, kendilerinin de bir payının olmalarındandır. İslâm ülkelerinin her biri de şu anda inanılmaz bir güçsüzlük ve kaos içindeler ve kaostan çıkmak için Trump’tan bir şey bekliyorlar, Trump’a bağımlı hale geldiler. Trump’a lâf etmekten korkuyorlar, çekiniyorlar. Katar Dışişleri Bakanı, Trump’ın politikalarını problemli görmüyoruz, radikal İslâm’a karşı tedbir alıyor diyor. Bu tarihe geçecek yüz karası bir açıklamadır. Akademisyen olmasam bu lâfa o kadar ağır lâflar ederim ki” ifadelerini kullandı.

İslâmî hassasiyet yok, tamamen siyasî

Türkiye’de başörtüsü sorunu olduğunda haklı olarak milyonlar sokaklara döküldüler diyen Gözler, “Trump’ın haksız politikasına karşı sokaklarda bir kişi bile yok. New York’ta, Londra’da, Paris’te Hristiyanlar, Trump’ı protesto ediyorlar. Malesef bizim sivil toplum dediğimizin aslında sivil olmadığını, tamamıyla siyaset endeksli, siyasetin çıkar algılarına ve propagandalarına göre hareket ettiğini gösteriyor. İslami bir hassasiyete göre değil, tamamıyla siyasetin hassasiyetine göre hareket ettiğini gösteriyor” diye konuştu.