STK’lar Suruç’a sokulmadı

Suruç’ta yaşanan olayların ardından inceleme yapmak için ilçeye gitmek isteyen Diyarbakır Barosu, İHD ve diğer sivil toplum kurumlarının can güvenliği gerekçesiyle şehre girişlerine izin verilmedi.

Urfa’nın Suruç ilçesine gitmek istedi. Arife günü meydana gelen olayı yerinde incelemek isteyen heyet, Urfa Emniyet Müdürlüğü tarafından aranarak şehre girişlerine izin verilmeyeceği yönünde uyarıldı. Heyettekilerin can güvenliğini gerekçe gösteren emniyete rağmen Diyarbakır otogarında bir araya gelen kurum temsilcilerine bir engel de burada Diyarbakır polisi tarafından çıkarıldı. Emniyet yetkilileri heyettekilerin can güvenliğini gerekçe göstererek Diyarbakır’dan çıkışlarına izin verilmeyeceğini iletti. Eski Mazlumder Başkanı ve Saadet Partisi Gaziantep Milltevekili adayı Ahmet Faruk Ünsal yapılan muameleye sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ünsal, “Yaşanan elim olayı yerinde gözlemlemek ve bilgi almak için #Suruç a gitmeye çalışan Diyarbakır STK’ları keyfi bir şekilde engelleniyor. Tarafsız bir göz ile yaşananların kamuoyuna aktarılması , bilgi alma hakkımızın gereğidir. Heyetin ilçeye girişine derhal izin verilmelidir” dedi.

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