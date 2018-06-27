STK’lara ortak hareket çağrısı

Akademisyen Özgür Müftüoğlu, AKP’nin seçim dönemi boyunca sermayeyi yanında tutmak için vaatler verdiğini belirterek “Şimdi bu vaatleri yerine getirecek” dedi.

Bunun emekçilerin haklarına daha fazla saldırı anlamına geldiğini dile getiren Müftüoğlu, bu duruma karşı STK’ların ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti. Müftüoğlu şunları dedi: “Ekonomik koşullar ve sermaye birikiminin demokratik bir düzende yapılamaması nedeniyle işçi ve emekçilerin eli kolu bağlandı. Bunu AKP yerine getirdi. Giderek bunun dozu arttı. OHAL’le KHK ile yapıldı ve bunun için tek adam rejimi inşa edilmeye başlandı. 24 Haziran seçimleriyle görünen o ki bu rejim Türkiye’de kurallarıyla işler hale gelecek. Bunun yansıması daha önce OHAL sürecinde Cumhurbaşkanının kendisinin söylediği gibi grevlerin yasaklanması, emekçi haklarının, sosyal hakların düşürülmesi politikalarıyla görülecek. AKP seçim süreci boyunca de bunun aksi bir vaatte bulunmadı.”

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