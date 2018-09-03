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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Stokçuluğun dinimizde de yeri yok

03 Eylül 2018, Pazartesi 23:50
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, stokçuluğun önlenmesine yönelik tedbirleri desteklediklerini belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, birçok ürün ve gıdada stokçuluk yapanların ekonomiye zarar verdiğini ifade etti. Palandöken, “Ekonomimizin en büyük kan emicileri, artık neredeyse her üründe stok yapan stokçulardır. Ekonomimizi, esnafımızı, vatandaşımızı bu spekülatörlerden bir an önce kurtarmalıyız. Bununla birlikte yerli üretimin artırılması da spekülatörlere karşı kalıcı bir çözüm olacaktır. Karaborsacılığın, haksız kazanç sağlamanın dinimizde de yeri yoktur. Vatandaşlarımız buna tanık oldukları an yetkililere bildirmeli” dedi.

Etiketler: bendevi palandöken
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  • ali

    4.9.2018 11:43:18

    yolsuluk,adaletsizlik,torpil vs dinde yeri yookk

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