Subay, astsubay ve uzman çavuşlara operasyon: Gözaltı kararları var!

Mersin'de,Gülen Hareketi askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 32 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmada, 32 kişinin Gülen Hareketinin askeri yapılanması içerisinde bulundukları iddia edildi. Açıklamada, sulh ceza hakimliğince haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu zanlıları yakalamak için başlatılan çalışmaların sürdüğü kaydedildi. AA

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