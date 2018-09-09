Suç oranlarında düşüş

İçişleri Bakanlığı şehirlerde alınan sıkı güvenlik tedbirleri sayesinde hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda bu yılın ilk 8 ayında yüzde 15’lik azalma yaşandığını açıkladı.

Şehirlerde alınan sıkı güvenlik önlemleri, oto hırsızlığı, evden hırsızlık, yankesicilik, yağma (gasp), dolandırıcılık gibi mal varlığına karşın işlenen suçları azalttı. Bu yılın ilk sekiz ayında mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda geçen yılın aynı dönemine göre 15’lik azalma yaşandı. 2018’in ilk sekiz ayında mal varlığına karşı toplam 360 bin 670 olay meydana gelirken, geçen yıl olay sayısı 423 bin 900 olmuştu. Bu yıl, geçen yılın ilk 8 ayına göre, mal varlığına karşı işlenen suçları aydınlatma oranında ise yüzde 5’lik bir artış yaşandı. Buna göre mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 40’ı, yani olayların 145 bin 863’ü aydınlatıldı.

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