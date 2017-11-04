Suç örgütü lideri Sedat Şahin yeniden gözaltına alındı

'Şahinler' ve 'Sarallar' grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik açılan, 74 sanığın yargılandığı davada, bugün tahliye edilen Sedat Şahin tekrar gözaltına alındı.
Organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik açılan, 74 sanığın yargılandığı davada, tahliye edilen Sedat Şahin tekrar gözaltına alındı
"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik açılan, 74 sanığın yargılandığı davada, aralarında Sedat Şahin'in de bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verimişti.