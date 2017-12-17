Suçlularla masumlar ayrılsın

OHAL ortamında yapılan operasyonların hukuka uygun yürüdüğünü savunan Adalet Bakanı Gül, “vatandaş ile terörist arasındaki ayrımı yapma noktasında elimizden gelen her şey titizlikle yapılıyor” diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “İbadet niyetiyle yapanlarla ihanet niyeti ile yapanları birbirinden ayırmak lazım. Burada haksız yere, iftira ile ya da ihmalle, ne olmuşsa bu konuyla ilgili her türlü mücadeleyi vererek, vatandaş ile terörist arasındaki ayrımı yapma noktasında elimizden gelen her şey titizlikle yapılıyor” dedi. Türkiye’de işleyen bir hukuk sistemi ile herkesin güvenliği için çalışmaya devam ettiklerini belirten Gül, şunları söyledi: “Bu, sap ile samanı birbirinden ayıran bir anlayış ve titizlikle yapılmaya çalışılıyor. Terörle mücadele ederken vatandaşla terör arasındaki ayrımı yapan bir devlettir Türkiye Cumhuriyeti. Bazen farklı hesaplar düşünerek, siyasi çekişmelerle iftira atan, mahkemeleri meşgul eden art niyetliler de çıkıyor. Bunun için hükümetimiz en son KHK’de ‘lekelenmeme hakkı’nı getirmiştir. Genel, soyut, iftira olduğu açıkça belli olan bir kişinin kapısına polis göndermeyi ortadan kaldıracak, gerçekten haklı bir taraf varsa savcılık kişiyi şüpheli yapacak, somut delil sonrasında soruşturma açılacak... Bunu dile getiren yine AK Parti hükümetidir.”

İbadet niyetiyle yapanları ayırmak lâzım

OHAL var diye hukukun, anayasanın dışına asla çıkmadıklarını iddia eden Gül, “OHAL de Anayasa’nın tanıdığı meşru bir yoldur. İbadet niyetiyle yapanlarla ihanet niyeti ile yapanları birbirinden ayırmak lazım. Burada haksız yere, iftira ile ya da ihmalle, ne olmuşsa bu konuyla ilgili her türlü mücadeleyi vererek, vatandaş ile terörist arasındaki ayrımı yapma noktasında elimizden gelen her şey titizlikle yapılıyor” şeklinde ifadeler kullandı. Konuşmasını tamamlayan Gül, daha sonra Samsun’daki bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen “Terör Suçları Bölge Değerlendirme Toplantısı”na katılarak, Valilik ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.