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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Suçlularla masumlar ayrılsın

17 Aralık 2017, Pazar 16:23
OHAL ortamında yapılan operasyonların hukuka uygun yürüdüğünü savunan Adalet Bakanı Gül, “vatandaş ile terörist arasındaki ayrımı yapma noktasında elimizden gelen her şey titizlikle yapılıyor” diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “İbadet niyetiyle yapanlarla ihanet niyeti ile yapanları birbirinden ayırmak lazım. Burada haksız yere, iftira ile ya da ihmalle, ne olmuşsa bu konuyla ilgili her türlü mücadeleyi vererek, vatandaş ile terörist arasındaki ayrımı yapma noktasında elimizden gelen her şey titizlikle yapılıyor” dedi. Türkiye’de işleyen bir hukuk sistemi ile herkesin güvenliği için çalışmaya devam ettiklerini belirten Gül, şunları söyledi: “Bu, sap ile samanı birbirinden ayıran bir anlayış ve titizlikle yapılmaya çalışılıyor. Terörle mücadele ederken vatandaşla terör arasındaki ayrımı yapan bir devlettir Türkiye Cumhuriyeti. Bazen farklı hesaplar düşünerek, siyasi çekişmelerle iftira atan, mahkemeleri meşgul eden art niyetliler de çıkıyor. Bunun için hükümetimiz en son KHK’de ‘lekelenmeme hakkı’nı getirmiştir. Genel, soyut, iftira olduğu açıkça belli olan bir kişinin kapısına polis göndermeyi ortadan kaldıracak, gerçekten haklı bir taraf varsa savcılık kişiyi şüpheli yapacak, somut delil sonrasında soruşturma açılacak... Bunu dile getiren yine AK Parti hükümetidir.”

 

İbadet niyetiyle yapanları ayırmak lâzım

OHAL var diye hukukun, anayasanın dışına asla çıkmadıklarını iddia eden Gül, “OHAL de Anayasa’nın tanıdığı meşru bir yoldur. İbadet niyetiyle yapanlarla ihanet niyeti ile yapanları birbirinden ayırmak lazım. Burada haksız yere, iftira ile ya da ihmalle, ne olmuşsa bu konuyla ilgili her türlü mücadeleyi vererek, vatandaş ile terörist arasındaki ayrımı yapma noktasında elimizden gelen her şey titizlikle yapılıyor” şeklinde ifadeler kullandı. Konuşmasını tamamlayan Gül, daha sonra Samsun’daki bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen “Terör Suçları Bölge Değerlendirme Toplantısı”na katılarak, Valilik ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.

AA

Etiketler: abdülhamit gül
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Yorumlar

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  • demir can

    18.12.2017 12:36:07

    bu ülkede Adalet olmadi olacak gibide degil KİM GÜÇLÜ İSE ONUN YARGISI VAR

  • demir can

    18.12.2017 12:33:46

    hangi kuvvetli delille tutuklu yargılıyorsunuz insanlaı ..ACABA!!!

  • Zafer

    18.12.2017 09:58:59

    Sayın Bakan;kanaatimce bir çok insanın ibadet anlayışıyla ve inancıyla yaptıkları gayet net bir şekilde ortada iken,ama maalesef yine bir çok masum ihraç oldu(Ben de öyleyim),bir çoğu yeterli somut delil olmadan içeriye atıldi.Yani sapla saman,at iziyle it izi birbirine iyice karıştı.Bunların ayrılması çok elzem.Ben de 672 ile ihraç olan DİKAB Öğretmeniyim.Elhamdülillah hiçbir soruşturma geçirmedim.Adale tin tecellisini sabır ve dua ile bekliyorum.el-adlü esèsül mülk:Adalet mülkün temelidir.(Hz.Ömer R.A).

  • Elif

    17.12.2017 22:51:45

    Rabbim haksızlığa uğrayanbütünmüslümanlarayardım etsin.

  • demet ertas

    17.12.2017 22:12:07

    Duyun sesisimizi dayanacak gucumuz kalmadi Allah askina bir garip ogretmen

  • arif

    17.12.2017 20:06:23

    NASIL AYIRACAKLAR ACABA.2 yildir insanlar tutuklu.Adam masumsa vebali olmayacak mi

  • g@L!p

    17.12.2017 18:33:42

    Bugüne kadar adli ve idari hiç bir soruşturma dahi geçirmeyen , haklarında hiçbir suçlama bulunmadan görevlerinden ihraç edilen mazlumlar ve masumlar var. Sapla saman karışalı yaklaşık 2 yıl oldu ve ne kadar ayırma gareti içinde olduğunuz çok âşikar sayın bakanım. Bu kış günlerinde nasıl çileler çekiliyor bir bilseniz. Adaletin te'sisi için gece-gündüz çalışırdınız. Allah âdildir ve âdil olanları sever. Sabır ve dua ile adaletin tecellisini bekliyoruz.

  • sabahattin

    17.12.2017 16:38:07

    Bunlar göz göre göre yalan söylüyor. Hiç bir somut delil olmadan 11 ay ceza evinde yattım sadece o onu dedi bu bunu dediyle, kendilerine gelince evet okullarına gittim ama aklımı kiraya vermedik diyor işin içinden çıkıyorlar.

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