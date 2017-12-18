Suikast hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı

İstanbul'da, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik eylem arayışında bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan IŞİD üyesi Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik eylem arayışında bulunduğu, eylemi gerçekleştirememesi durumunda Avrupa'ya geçiş yapmaya çalışacağı ve Avrupa'da bir bankaya saldırı arayışında olduğu belirlenen IŞİD üyesi Suriye uyruklu şüpheliyi 25 Kasım'da yakalandı. KONSOLOSLUKLAR İLE BANKAYA EYLEM PLANI Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen dijital materyaller incelendiğinde, zanlının Avrupa'daki başkonsolosluk ve konsolosluklar ile bir bankaya eylem planlaması içinde olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Aralık'ta adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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