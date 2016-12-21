Suikastçi niye öldürüldü?

Rusya’nın Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesi Türkiye’nin ve dünyanın gündemine oturdu. Üzerinde çokça tartışılan bu suikast akıllara ‘Rus büyükelçiyi katleden tetikçi sağ yakalanamaz mıydı?’ sorunu getirdi.

Rusya’nın Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara’da katıldığı bir fotoğraf sergisinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube’sinde polis olan Mevlüt Mert Altıntaş’ın silâhlı saldırısına sonucunda öldü etti. Büyükelçi suikastı Türkiye’nin ve dünyanın gündemine oturdu. Konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Mazlumder eski Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu yaşanan olayın en önemli sorunu gündeme getirdi. Suikastçı sağ yakalanabilirdi diyen Gergerlioğlu, “Katilin canlı yakalanmaması aydınlatılması gereken gecenin en önemli sorusudur. Çok basit bir şekilde kimseyi rehin almamış bir kişi yaralı yakalanabilirdi ama son halini gösteren fotoğraf onlarca kurşunla delik deşik edildiğini gösteriyor” dedi.

‘Bu sûîkast Suriye ile ilişkilidir’

Sûîkastçının Halep intikamın bahsettiğini hatırlatan Gergerlioğlu, “Sûîkastın en önemli yönü sûîkastçının bir polis olmasıdır. Güvenliğinden sorumlu olduğumuz bir büyükelçiyi, bu ülkenin bir devlet memuru, bir polis öldürmüştür. Bu sûîkast Suriye ile ilişkilidir. T.C. 2011’den itibaren müdahil olduğu Suriye bataklığından tüm aklıselimi öğütleyen uyarılara rağmen çıkmamış. Her geçen gün Suriye’de savaşan gruplar barışı baltalamış, durum kötüye gitmiş sonunda içinden çıkılmaz bir girdap halini alan bu çöküş, bugün Suriye’de yenilerek Halep’ten çıkmış militanların öfkesinin yansıması devlet memuru bir polisin şahsında cisimleşmiştir. ‘Halep’in intikamından’ bahseden sûîkastçı müdahil olunan bir savaşta konjonktür gereği geri çekilen, anlaşmalara giren bir T.C devletinin geç kaldığını göstermiştir, çünkü yansıması devlet memuru olan öfkeli bir polisin yanlış gördüğünü eliyle düzeltmesiyle şekillenmiştir” değerlendirmelerinde bulundu.

Kaostan çıkışın anahtarı: Demokrasi

Türkiye’nin böylesi olaylardan kaoslardan çıkışının tek yolunun demokrasi olduğunu belirten Gergerlioğlu, “Dünyada fanatizm yükseliyor maalesef. Aynı gece Almanya’da Noel alış verişi yapanların üstüne TIR sürülmesi, İsviçre’de camiye faşizan saldırı aklıselimin faşizan düşünceler arasında kalmış zor durumunu gösteriyor. Türkiye arı kovanına çomak sokmanın bedelini çok acı bir şekilde ödüyor. Bu kaostan çıkışın yolu geç kalınmış olsa da demokrasiye dönmek, insan haklarına dayalı bir hukuk devleti inşasına sarılmaktır” diyerek siyasilere seslendi.

Erbil Başkonsolosu Selcen: İstihbarat skandalı

Türkiye’nin ilk Erbil Başkonsolosu Aydın Selcen, çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş’ın Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldürmesini ‘Bir güvenlik ve istihbarat skandalı’ olarak nitelendirdi. “Rusya’nın Büyükelçisi Türkiye’nin ‘harem-i ismetinde’, kalbinde, başkentinin merkezinde öldürüldü. Tıpkı Ankara Garı önünde katledilen yüz yurttaşımız gibi. Tıpkı Güvenpark’ta katledilen 36 yurttaşımız gibi” hatırlatmasında bulunan Selcen Gazete Duvar’da kaleme aldığı yazısında, “Biz, hepimiz hedefiz demek. Devlete ‘siz yetersizsiniz’ demek” yorumunda bulundu.

N. Nur Ener / İstanbul