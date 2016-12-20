Suikastçinin ailesi gözaltına alındı

Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın Aydın'ın babası, annesi ve kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi, Söke polisi tarafından gözaltına alındı.

Söke Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'nın yönettiği ilçedeki operasyon sonucu gözaltına alınan 5 kişi, kimlik tesbitlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Saldırgan Altıntaş'ın yakınlarının sabah saatlerinde Ankara'ya götürülerek burada sorgulanacağı öğrenildi. BİLGİSAYAR İLE TELEFONLARA EL KONULDU Bu arada Altıntaş ailesinin evinde yapılan aramalarda bilgisayarlara, cep telefonlarına el konuldu. Onlarında yine soruşturmayı lürüten ekip tarafından inceleneceği belirtildi. DHA

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