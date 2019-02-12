Şule Yüksel Şenler yoğun bakımda

Bir döneme damgasını vuran yazar Şule Yüksel Şenler, İstanbul’da özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde yatıyor.

Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Şenler’in sağlık durumunun ciddî olduğu belirtiliyor. Şule Yüksel Şenler bir dönem dindar kadın kimliği üzerine yazılarıyla, Türkiye çapında verdiği konferanslarla başörtülü genç kadınlar arasında rol model olarak tanınıyor.

Risale-i Nur ile tanışması dönüm noktası oldu

Şule Yüksel Şenler, Kayseri’de 29 Mayıs 1938 yılında dünyaya geldi. Aslen Kıbrıslı olan yazar, küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti.

Risâle-i Nûr sohbetleriyle tanışması yazarın hayatında bir dönüm noktası oldu. Düzenlediği konferans ve toplantılarda kendisini ve hayatını sorgulamaya başlayan yazar, İslâmiyet yolunda doğru bildiklerinden ödün vermeyerek Müslüman kadınların sesi oldu.

Şenler, inançlarını hürce yaşamak isteyen bütün kadınların rol modeli haline geldi. Şule Yüksel Şenler, düşüncelerini roman yazarak da halka ulaştırmayı başardı. “Huzur Sokağı” adlı eseri bugüne kadar 1 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak adeta milyonların sesi oldu.

İstanbul - Yeni Asya