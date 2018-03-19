Süleymaniye'de 3 günlük yas ilan edildi

Afrin’in TSK’nın kontrolüne geçmesi sonrasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) en büyük vilayetlerinden biri olan Süleymaniye’de üç günlük yas ilan edildi. Vilayette Nevruz kutlamaları da iptal edildi.

TSK'nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinde kontrolü ele geçirmesinin ardından Süleymaniye'de yas ilan edildi. Sputnik'in aktardığı habere göre, IKBY'nin en büyük vilayetlerinden Süleymaniye'nin Valisi Hafal Ebu Bakr'ın yazılı açıklamasında "Afrin'de olanlar nedeniyle Süleymaniye'de üç günlük yas ilan edilmiştir. Nevruz kutlamaları için yapılacak tüm etkinlikler de iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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