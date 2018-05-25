Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin 15 Temmuz davasında karar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci 122 sanığın yargılandığı davada, 119 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıkların son sözlerini söylemelerinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti rütbeli 3 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet eski Hava Harp Okulu öğrencisi olan 116 sanığında aynı suçtan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Tutuksuz sanık 3 erin tüm suçlardan beraatine hükmeden heyet, 119 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi. AA

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