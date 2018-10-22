Sultangazi'de Suudi Arabistan konsolosluğuna ait araç bulundu

Sultangazi'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait bir araç bulundu. Diplomatik plakalı olduğu için araçta henüz inceleme yapılamadığı belirtildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi'de otoparka bırakılan bir Mercedes marka araç bulundu. Başkonsoloslukta görevli Türk sürücünün, Kaşıkçı'nın kaybolmasından birkaç gün sonra otoparka bıraktığı diplomatik plakalı araçta polisin inceleme yapacağı belirtildi. Sputnik Türkiye

Okunma Sayısı: 209

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.