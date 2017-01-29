Sünnet düğünde davetlilerin üzerine ateş açıldı: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'da bir otelde yapılan sünnet düğününde davetlilerin üzerine ateş açıldı. Saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Ankara Konya Yolu üzerinde bir otelde yapılan sünnet düğünü sırasında henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından, davetlilerin üzerine silahla ateş açıldı. Saldırıda Celal A. ve Soner Y. olay yerinde öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. DHA

Okunma Sayısı: 226

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.