Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Türk Kızılayı, Suriye'deki mazlumlara yardım eli uzatmak için "Suriye acil yardımınızı bekliyor" kampanyası düzenledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık ile Türk Kızılayının, Suriye'deki mazlumlara yardım eli uzatmak için "Suriye acil yardımınızı bekliyor" kampanyası başlattığı belirtildi. Suriye'deki mazlumlara yardımcı olmak isteyen vatandaşların, "ORMANSU" yazıp 2868'e gönderebileceği veya Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi'nin "TR80 0001 0025 3200 0028 6852 09" numaralı Türk lirası hesabına "ORMANSU" açıklaması ile yardımlarını yatırabilecekleri bildirildi. AA

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