''Suriye'de ilaç ve gaz maskesine ihtiyaç var''

Beşir Derneği Gaziantep Temsilcisi Ali Erinmez İdlib'e atılan kimyasal bombalar nedeniyle hayatını kaybedenlere dikkati çekerek, "İnsanlık dışı yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Sahada olan ekiplerimiz acil ilaç ve gaz maskesine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi." dedi.

İnsanı Müdafaa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) Gaziantep Şubesi ile Beşir Derneği Gaziantep Temsilciliğince, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 100'den fazla sivilin ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısına tepki gösterildi.

İMKANDER Gaziantep Şube Başkanı Said Gökdere, yaptığı açıklamada, Suriye'de ateşkesin ihlal edildiğini söyledi.

İdlib kentinin Han Şeyhun bölgesinde Esed ve Rusya uçakları tarafından düzenlenen saldırıda 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 400'ü aşkın kişinin de yaralandığını hatırlatan Gökdere, şunları kaydetti:

"Daha önce ateşkes vardı. Ateşkes varsa bu saldırılar neden yapılıyor? İnsanlar katlediliyor. Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğu kadın ve çocuktu. Biz Gaziantep İMKANDER olarak saldırıları kınıyoruz. Allah'ın laneti Rusya'nın, Esed'in ve zalimlerin üzerine olsun. Han Şeyhun bölgesine yapılan saldırıdan sonra İdlib'in güney kırsalındaki Habit beldesindeki hastaneye yapılan saldırıda da yine siviller katledildi. Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğu kadın ve çocuklardı. İnsanlara saldırılmayacağı söylenmişti ama ateşkes ihlal edilip insanlar katledildi."

Beşir Derneği Gaziantep Temsilcisi Erinmez de İdlib'e atılan kimyasal bombalar nedeniyle hayatını kaybedenlere dikkati çekerek, "Çoğu çocuk yüzlerce kişi hayatını kaybederken birçok sivil de sarin gazından etkilendi. İnsanlık dışı yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Sahada olan ekiplerimiz acil ilaç ve gaz maskesine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi." dedi.

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Risale-i Nur'dan önemli satırlar...

''...Risale-i Nur'un dört esasından birisi olan "şefkat etmek, zulüm ve zarar etmemektir." Çünkü وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى 1 yani, "Birisinin hatâsıyla, başkası veya akrabası hatakâr olmaz, cezaya müstehak olmaz" olan düstur-u irade-i İlâhiyeye karşı, bu zamanda اِنَّ اْلاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ 2 (("İnsan ise, şüphesiz ki, çok zâlim ve çok nankördür." İbrahim Sûresi, 14:34.)) sırrıyla şedit bir zulümle mukabele eder.

Tarafgirlik hissiyle, bir câninin hatâsıyla, değil yalnız akrabasına, belki taraftarlarına dahi adâvet eder. Elinden gelse zulmeder. Elinde hüküm varsa, bir adamın hatasıyla bir köye bomba atar. Halbuki bir mâsumun hakkı, yüz câni için feda edilmez; onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet, yüz mâsumu birkaç câni için zararlara sokar.''

((Emirdağ Lahikası))

RİSALE-İ NUR: ADALETSİZ CİHAD YOKTUR

''...Halbuki, bugünün savaşlarına baktığımızda, karşımıza neredeyse daima “topyekün savaşlar” çıkar. Bugün bir hükümet başka bir hükümet ile harp ilan etmişse, bu harp iki hükümet ve onların orduları ile sınırlı kalmaz. Bütün bir halk “düşman” sayılır. O yüzden evler, okullar, hastaneler, mabedler bile bombalanır. Kışla, cephe ve cephanelere değil, şehirlere bomba yağdırılır. “Düşman askerlerini barındırıyor olabilir” ihtimali dahi, bir köyü veya mahalleyi içinde yaşayanlar ile birlikte yok etmek için yeterli bir gerekçedir. Nitekim, bir gecede Leipzig, başka bir gün Nagazaki yerle bir edilir. Başka bir gece yarısı, bu kez başka bir şehre milyonlarca kilo bomba yağdırılır. O beldede bulunan yüz binlerce insanın “ordu”yu ve “devlet”i temsil etmediği gerçeği gözardı edilir. Bebeklerin, hastaların, kolunu kaldırmaktan âciz yaşlıların, ayrıca hayvanların ve ağaçların ne günahının olduğu sorulmaz bile. A devleti B devleti ile savaş ilan etmiştir. O halde B devleti sınırları içindeki her şey ve herkes “potansiyel düşman”dır. Öyleyse, yok edilmelidir!''



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