Suriye'den atılan füze Hatay'ın Yayladağı ilçesine düştü

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Hammut Tepe Karakolu yakınındaki boş araziye düşen füzenin Suriye'de Esed rejiminin kontrolündeki bir bölgeden atıldığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında rejim bölgesinden atılan bir füze Hammut Tepe Karakolu yakınındaki boş araziye isabet etti. Füzenin düşüşü esnasında çıkan patlama başta Yayladağı ilçesi olmak üzere sınırdaki mahallerden duyuldu. Yetkililer füzenin düşmesinin ardından bir askerin hafif yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini bildirdi. Askeri uzmanlar, füzenin tipinin tespiti için çalışma yürüttükleri belirtti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. AA

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