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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Suriye’den elini çek

09 Nisan 2017, Pazar
ABD’nin füze saldırısı Chicago’da protesto edildi. Yüzlerce savaş karşıtı, “ABD Suriye’den elini çek” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle Suriye’nin Humus vilayetindeki Şayrat Hava Üssü’ne düzenlenen füze saldırısı Chicago’da protesto edildi. Savaş karşıtlarının gösterisi şehirde protestoların merkezi durumundaki Trump Tower önünde gerçekleşti. “Başka savaş istemiyoruz”, “ABD Suriye’den elini çek” ve “Dünyadaki bütün çocukların barışa ihtiyacı var” yazılı pankartlar açan yüzlerce gösterici, sloganlar atarak füze saldırısının emrini veren Başkan Trump’a tepki gösterdi.

TRUMP’A BÜYÜK TEPKİ VAR

Polisin yoğun güvenlik tedbiri sırasında atılan “Trump daha fazla savaş diyor, biz savaşa hayır diyoruz”, “Savaşa, emperyalizme ve Trump’ın yalanlarına son”, “ABD’nin derhal Suriye’den el çekmesini istiyoruz” ve “ABD emperyalizmi bir numaralı teröristtir” sloganları dikkati çekti. Protestocu kalabalığa hitap eden konuşmacılar Esad rejiminin kimyasal silâh saldırısında vefat eden çocuklardan etkilendiğini açıklayan Trump’a inanmadıklarını belirterek, ortada başka nedenler olduğunu iddia etti. Trump yanlısı bir kişinin de göstericilerin yanında pankart açtığı eylem ünlü Michigan Caddesi’nde yapılan yürüyüşle sona erdi. 

Gerginlik tırmandırılmasın

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin Şayrat Askerî Üssü’ne düzenlediği askerî operasyonu yakından ve endişeyle takip ettiğini belirterek, “Gerginliği tırmandıracak ve Suriye halkının acılarını derinleştirebilecek her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulunuyorum.” ifadesini kullandı. BM Genel Sekreterliğinden yapılan yazılan açıklamada Guterres, Suriye’nin İdlib şehrinin Han Şeyhun beldesine düzenlenen kimyasal silâh saldırısını “iğrenç” olarak nitelendirerek, uluslar arası normlar ve Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak bu tür suçların hesap verilebilirliğinin tesis edilmesi gerektiğini belirtti. Suriye’deki krize siyasî çözümden başka bir yol olmadığını vurgulayan Guterres, taraflara Cenevre görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi için çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

Sürece ateş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmî Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Suriye’deki eylemlerinin Astana ve Cenevre’deki görüşme alanlarına darbe vurduğunu bildirdi. Zaharova “NTV” televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Suriye’de barış sürecinin sağlanmasına sebep olan Astana ve Cenevre sürecine ciddî darbe vuruldu” dedi.

 

AA

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