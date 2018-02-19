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Suriye'nin Afrin'e gireceği haberleri hakkında Türkiye'den ilk açıklama

19 Şubat 2018, Pazartesi 13:54
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye'nin Afrin'e gireceğine ilişkin haberler hakkında konuştu.

Ürdün'e resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, rejimin resmi haber ajansı SANA'nın Afrin ilçesine birkaç saat içerisinde "halk güçleri" olarak adlandırılan birliklerin ulaşacağını duyurmasına ilişkin bir soruya, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatıyla teröristleri bölgeden temizlemeyi hedeflediğini vurgulayarak, "Fırat Kalkanıyla DEAŞ teröristlerini bu bölgeden temizledik. Afrin bölgesinde de bize saldıran, Türkiye'ye tehdit oluşturan YPG/PKK terör örgütünü temizlemek için bu operasyona başladık." yanıtını verdi.

"Hiç kimse durduramaz"

Her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi, 'Rejim buraya girer mi girmez mi? Girerse ne için girer?' bu önemli. Eğer rejim, buraya PKK'yı, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. Eğer burada YPG'yi korumak için, koruma sağlamak için giriyorsa bizi, Türkiye'yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerlidir, Menbiç için de geçerlidir. Fırat'ın doğusu için de geçerlidir." 

"Karşılıklı uçuşlar artacak"

Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları’nın Akabe’ye 19 Mart’ta ilk uçuşuna başlayacağını, karşılıklı uçuş sayılarının da artmasını istediklerini, böylelikle turist sayısının da artacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının kutsal mekana Ürdün üzerinden gitmesini teşvik ettiklerini kaydetti.

"Kudüs davası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

İki ülkenin bölgesel konularda tamamen görüş birliği içinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs konusunda aldığı yanlış karar konusunda da iki ülkenin görüş birliği içinde olduğunu herkesin gördüğünü söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin aldığı kararın hukuk dışı olduğunun ve BM kararlarıyla çeliştiğinin, önce İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi, daha sonra BM Genel Kurulundaki oylama ile iki ülkenin ortak çabalarıyla bir kez daha gözler önüne serildiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Bundan sonra Kudüs davasını korumak için, sahiplenmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İki ülkenin Suriye ve Irak gibi bölgesel konularda da aynı görüşte olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu ülkelerin sınır bütünülüğünü destekleyen komşu ülkeler olarak Türkiye ve Ürdün'ün başka hiçbir gizli ajandası olmadığını, barış ve istikrar için birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Suriye'deki Esed rejimi resmi haber ajansından ''Afrin'' açıklaması

AA

Etiketler: afrin, suriye, türkiye
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