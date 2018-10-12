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12 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Suriye'nin Azez ilçesine Kilis Valiliği kilit taşı döşüyor

12 Ekim 2018, Cuma 11:31
Suriye'nin Azez ilçesindeki bozuk yollar, Kilis Valiliği desteğiyle onarılıyor.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Azez ilçesinde bazı yollara kilit taşı döşeniyor. 2012'den beri muhaliflerin kontrolünde bulunan ilçede savaşın izleri Kilis Valiliği desteğiyle siliniyor.

Halk ayaklanmasının başından bu yana altyapı ve yol tadilatı yapılamayan ilçe, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden biri olarak biliniyor.

İlçe yerel meclisi, Azez halkı ve evlerine geri dönenler için faaliyetlerine hız verdi.

Altyapı çalışmalarının yanı sıra yollarda da düzenlemelere giden yerel meclis, kentteki bazı yolları asfaltlarken bazı yollara da Kilis Valiliğinin temin ettiği kilit taşlarını döşüyor.

"Döşenen kilit taşları bizi bu çileden kurtaracak"

Azez yerel meclisi üyesi Muhammed Ömer Mustafa, "Kilis Valiliği desteğiyle kentteki yollarda tadilatlar yapıyoruz." dedi.

Mustafa, Azez'in çok eski bir kent olduğunu belirterek, "Meclis olarak hizmetlerimizi, halkın feraha kavuşması için sunuyoruz ." diye konuştu.

Azezli Enes Abdullah da "Azez'de yollar çok kötüydü. Kış mevsimi yaklaşıyor. Kış aylarında çamur oluyordu. Döşenen kilit taşları bizi bu çileden kurtaracak. Türkiye'ye ve yerel meclise desteklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Azez, Suriye, Kilis, tol, hizmet
Okunma Sayısı: 188
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