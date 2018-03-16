Suriye politikamız nasıl değişti?

Türkiye’nin yedi yıldır süren savaş boyunca zaman zaman dalgalanmalar yaşanan Suriye politikasındaki değişimler savaşın başlamasının yıl dönümünde değerlendirildi.

Suriye’de Esad’ın ayrılması ve PYD’nin bir “terör koridoru” oluşturmaması gibi kırmızı çizgiler belirleyen Türkiye’nin yedi yıldır süren kriz boyunca zaman zaman dalgalanmalar yaşanan Suriye politikasını savaşın başlamasının yıl dönümünde değerlendirildi. Suriye’de 15 Mart 2011’de başlayan ve ardından iç savaşa dönüşen olaylar, Türkiye’nin bu ülkeye yönelik politikalarında da büyük değişimlere sebep oldu. Mart 2011’deki ayaklanmadan kısa süre öncesine kadar Suriye ile ortak kabine toplantıları gerçekleştiren, vizeleri karşılıklı olarak kaldırmış olan ve Aralık 2008’deki Dökme Kurşun Operasyonu’na kadar Şam ile İsrail arasındaki dolaylı görüşmelere arabuluculuk yapan Türkiye’nin geçen yedi yıl boyunca yürüttüğü Suriye politikasını derledik.

Türkiye’de, 3.5 milyon Suriyeli yaşıyor

Türkiye, Suriye krizi öncesinde, dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu öncülüğünde izlenen “komşularla sıfır sorun” politikası kapsamında Ortadoğu’daki komşularıyla siyasî ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeyi amaçlıyordu. Ancak Arap Baharı ile birlikte, Türkiye’nin otokrat liderlerce yönetilen bu ülkelerle iyi düzeydeki ilişkileri de sekteye uğradı. Söz konusu ülkelerden biri de Suriye’ydi. 15 Mart 2011’de başlayan rejim karşıtı gösterilerin ardından, bir dönem yakın dostu olan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ı önce halkın taleplerini karşılayacak reformlar yapmaya çağıran dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki can kayıplarının artması üzerine tepkisini de sertleştirdi. Birkaç ay içinde başlayan göçmen akını ise Suriye’deki krizden etkilenen aktörler arasında ilk sıralara yerleşen Türkiye’nin politikalarını belirleyen bir başka faktör oldu. Bu ülkeden gelen sığınmacılara kapılarını en fazla açan ülke olan Türkiye’de şu an 3.5 milyon civarında Suriyeli yaşıyor.

Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonları

Türkiye’nin Suriye’deki ikinci kara harekâtı ise 20 Ocak 2018’den beri devam eden Afrin operasyonu. TSK, Zeytin Dalı Harekâtı adı verilen bu operasyonun amacını, “bölgede güvenlik ve istikrarı sağlayarak PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hâle getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak” olarak açıkladı. Son bir yıl içinde Suriye topraklarından 700’ü aşkın saldırıya maruz kaldığını belirten Türkiye, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda olduğu gibi ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve BM Şartı’nın 51’inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkına dayanarak gerçekleştirdiği operasyonun “bölgedeki terör bağlantılı tehditler ortadan kaldırılana kadar” süreceğini duyurdu. Erdoğan Şubat ayı başında Afrin operasyonunun ardından hedefin ABD’nin desteklediği YPG’nin kontrolündeki Menbiç olacağını açıklamıştı. Türkiye şu günlerde ise ABD ile YPG’nin Menbiç’ten çekilmesini öngören bir plan üzerinde çalışıyor.

Türkiye, muhaliflere destek verdi

2011 yazından itibaren Esad karşıtlarına açıkça destek veren Türkiye, çoğunluğunu Suriye dışında yaşayan aktivistlerin oluşturduğu muhaliflerin önce İstanbul’da toplantılar düzenlenmesine, ardından da temsilcilik açmasına izin verdi. Daha sonra ise rejim güçlerine karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının Türkiye’de yapılanmasına ön ayak olundu. DW’nin haberine göre ÖSO, ana üssünü Türkiye’nin Suriye sınırındaki şehri Hatay olarak duyurdu. Lojistik destek verilen ÖSO mensuplarının Türkiye sınırından Suriye’ye geçişine de izin verildi. Esad, Türkiye’yi “teröristlere” para ve silâh yardımı yapmakla itham etti. Esad rejiminin yanı sıra Türkiye’deki ana muhalefet partisi CHP ile Rusya da Türk hükümetini El Kaide’nin eski Suriye kolu El Nusra ve IŞİD’e yardım etmekle suçladı.

Amerika, ÖSO’yu bıraktı YPG’ye yöneldi

Ankara’nın ABD ile ortak projesi olan eğit-donat programında Türkiye’de askerî eğitim verip silahlandırdığı ÖSO mensupları ise 2015 yılında Suriye’de savaşmaya başladı. Ancak beklenen başarıya ulaşmayan bu program ABD tarafından kısa süre içinde sonlandırıldı. ABD daha sonra Suriye’de IŞİD’le mücadele konusunda partner olarak ÖSO yerine YPG’ye yöneldi. Bu gelişme Türkiye-ABD-YPG üçgenindeki kırılma noktalarından biri oldu. Moskova deklarasyonuyla altyapısı oluşturulan Astana süreci kap- samındaki toplantılar ise Ocak 2017’de Türkiye, Rusya ve İran’ın garantörlüğünde başladı. Türkiye 24 Ağustos 2016’da Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Fırat Kalkanı Harekâtı’nı başlattı. YPG’nin Menbiç’i alarak Türkiye’nin kırmızı çizgisi niteliğinde olan Fırat’ın batısına geçmesinin ardından bu harekât için düğmeye basılmıştı. Cerablus’u IŞİD’den alarak bu örgütü Türkiye sınırında uzaklaştırmak ve PYD’nin bölgede kontrol ettiği kantonları birleştirerek “terör koridoru” oluşturmasını engellemek için gerçekleştirilen operasyon, Suriye hükümeti tarafından “egemenlik ihlali” olarak nitelendirildi. Türkiye, 29 Mart 2017’de tamamlanan operasyon ile Fırat Nehri’nin batısında, PYD kontrolündeki kantonlar arasında tampon bölge oluşturdu.

Afrin’den kaçış sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör örgütlerinden temizlenmesi hedeflenen ve çevresi kuşatılan Afrin merkezi ile yakınındaki köylerde yaşayan sivillerin teröristlerin baskısı nedeniyle bölgeden kaçışı sürüyor. Mehmetçiğin ilerleyişinin ardından, teröristlerin kontrolündeki köylerde olası çatışma korkusu ve teröristlerin baskılarından kaçan siviller, yine Mehmetçik tarafından güvenli bölgelere yönlendiriliyor. Bazı sivillerin yanlarında eşyaların yanı sıra küçükbaş hayvanlarını da alması dikkat çekti.