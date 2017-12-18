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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Suriye sınırına 781 kilometrelik beton blok

18 Aralık 2017, Pazartesi 14:04
Türkiye-Suriye arasındaki 911 kilometrelik sınır hattının 781 kilometresi her biri 7 ton ağırlığında olan 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğindeki modüler beton blokların birleştirilmesiyle oluşturulan duvarla kapatıldı.

Kamuoyunda 'Türk Seddi' olarak adlandırılan, 8 bin 850 kilometrelik Çin Seddi ve 3 bin 500 kilometrelik ABD ile Meksika sınırındaki duvarların ardından dünyanın en uzun üçüncü duvarı olma özelliği taşıyacak olan duvarın ilkbaharda tamamlanması hedefleniyor.

Yasadışı geçişleri önlemek amacıyla 2015 yılında önce sınır hattına hendekler kazıldı, ardından tel örgüler çekildi, gözetleme kulelerinin sayısı artırıldı. Çalışmalar yetersiz görülünce sınırın beton bloklarla kapatılmasına başlandı. Üretimi tamamlanan seyyar beton blokların yan yana dizilmesiyle sınır boyunca beton perde çekildi.

911 kilometrelik sınır hattının şu ana kadar 781 kilometrelik bölümü beton bloklarla örülen duvarla kapatıldı. Hattın kalan 130 kilometrelik kısmının ise 2018 yılının ilkbaharına kadar bitirilmesi hedefleniyor.

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  • Yusuf Hephelali

    18.12.2017 20:44:05

    Millet aç,, ama Duvar yapıyoz,, beyniş hüvenlik, zaten giren girdi bundan sonrası Nemalanma yandaşlara

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