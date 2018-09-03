Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor: Askeri konvoy Kilis'e ulaştı

Suriye'deki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis'e ulaştı.

Çeşitli kentlerden gelen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 15 araçlık konvoy Kilis'e geldi. Kent merkezinden geçen konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı istikametine doğru hareket etti. Araçların sınırın Suriye tarafındaki bölgelerindeki üslerde görevlendirileceği öğrenildi. 10 araçlık konvoy Hatay'a geldi Suriye'deki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Hatay'a ulaştı. Çeşitli kentlerden gelen zırhlı personel taşıyıcılar ve lojistik araçlardan oluşan yaklaşık 10 araçlık konvoy, Hatay'a geldi. Konvoyun Hatay'dan Kilis istikametine yöneldiği gözlendi. Askeri araç ve personelin, sınırın Suriye tarafındaki bölgelerindeki üslerde görev yapacağı öğrenildi. AA

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