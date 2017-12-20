Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri araçlar ile Bolu 2. Komando Tugayı'nda görev yapan 70 asker Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.

TSK’nın Bolu 2. Komando Tugayı'ndan çıkan 30 askeri araç ve malzeme demiryolu ile Hatay’ın İskenderun ilçesine geldi. Demiryolu ile nakledilen askeri araç ve malzemeler vagonlar ile İskenderun Demiryolu İstasyonu’na ulaştı. Yaklaşık 70 askerin de bulunduğu askeri araçlar, vagonlardan indirilerek alınan güvenlik önlemleri ile konvoy halinde yola çıktı. Askeri araçların Hatay sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlanacağı öğrenildi. Sevkiyatların devam etmesi bekleniyor. AA

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