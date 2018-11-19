Suriye sınırına takviye askeri sevkiyat

Sınırdaki birliklere takviye olarak gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araçlar Yayladağı'na ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araçlar Hatay'ın Yayladağı ilçesine ulaştı. Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu, Yayladağı ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların ve komandoların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi. AA

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