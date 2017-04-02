Suriye-Türkiye sınırı yakınlarında hava saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ili kırsalında, Türkiye sınırının 3 kilometre yakınındaki askeri muhaliflerin karargahları gece saatlerde savaş uçakları tarafından vuruldu.

İdlib’in kuzey kırsalındaki Babiska köyünde, aralarında İslam Ordusu (Ceyşu'l İslam), Tecemmu Festakim ve Liva Şüheda el-İslam gruplarının bulunduğu karargahlara gece geç saatlerde hava saldırısı düzenlendi. Babiska köyü, Türkiye sınırına yaklaşık 3 kilometre mesefade yer alıyor. Telefonla açıklama yapan İslam Ordusu siyasi temsilcisi Muhammed Alluş da 7 hava saldırısı gerçekleştiğini, 1 kişinin öldüğünü ve çok sayıda yaralı olduğunu söyledi. Saldırıyı kimin düzenlediği sorusuna Alluş, “Bölgeyi hedef alan uçak Rus uçağı gibi duruyor. Rus uçağı olduğunu patlamanın şiddetinden, hedeflerin net bir biçimde vurulmasından ve ayrıca uçakların sesinden anladık” yanıtını verdi. Alluş, 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen İslam Ordusu’nun ve diğer muhaliflerin karargâhlarına benzer saldırılar düzenlendiğini hatırlattı. 23 Ocak’ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ilk toplantıda ateşkes görüşmelerine Suriye Askeri Muhalefeti Heyeti Başkanı olarak katılan Alluş, muhalifler adına Rus yetkililerle ateşkes sürecini görüşmek amacıyla da bir araya gelmişti. AA

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