Suriye ve Irak’la sil baştan

Türkiye, İç savaş ve dış müdahalelerle yıllardır karmaşa içerisinde olan komşu ülkeler Suriye ve Irak’la ilgili yanlış politikalarını değiştirerek, barış görüşmeleriyle adımları atılan yeni bir dış politika stratejisi çizmeye çalışılıyor.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, altı yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye’de siyasî rejime karşı muhalif olarak nitelendirilen grupları destekleyen Türkiye’nin politikasının ‘büyük yanlışlarla dolu olduğuna’ inandığını söyledi. Hürriyet’te yer alan habere göre Kurtulmuş, “Baştan beri Suriye politikasının büyük yanlışlarla dolu olduğuna inananlardanım. Tabii ki Esad rejiminin, zalimlerin yanında yer alacak değiliz. Şimdi bunları tamir ediyoruz, düzeltiyoruz” dedi.

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