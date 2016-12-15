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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Suriyeli çocuklardan Halep’e yardım

15 Aralık 2016, Perşembe
Kahramanmaraş'ta eğitim gören Suriyeli çocuklar, ailelerinin simit alması için verdiği paraları "Sanki simit yedim" diyerek Halep'e yardım için topluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat Vakfı İl Temsilciliğinin organizesinde "Haydi Kahramanmaraş Yeniden Ensar Olmaya" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına, Hayrat İnsani Yardım Derneği'ne bağlı Muhacir Okullarında eğitim gören Suriyeli öğrenciler, ailelerinin verdiği simit paralarıyla destek oldu.

Dernek tarafından oluşturulan kumbaralara "Sanki simit yedim" diyerek ceplerindeki harçlıkları atan çocuklar, Suriye'deki dramın acısını yaşayarak, yemedikleri simit paralarını Halep için biriktiriyor.

Suriyeli İbrahim Neccar, Suriye'de özellikle de Halep'te yaşananlardan dolayı, simit alacakları paraları toplamaya karar verdiklerini söyledi.

Neccar, "Neyimiz var neyimiz yok Suriye'ye gönderiyoruz. Halep'te çok büyük savaş oluyor. Milletler ölüyor, yemekleri yok, tüm yollar kapalı. Biz de para olarak ne varsa onu veriyoruz." dedi.

"Ailemizin simit almak için verdikleri parayı, harcamadan 'Sanki simit yedim' diyerek Suriye'ye yardım için topluyoruz" diyen Abdullah İjle ise savaş ve açlıktan insanların orada öldüğünü belirterek, "Biz de Suriye'ye yardım için ne toplarsak gönderiyoruz. Elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Benim akrabalarımın hepsi orada öldü, ne çocuk kaldı ne baba kaldı. Herkes ölüyor her gün izliyoruz haberleri." diye konuştu.

Hasan Ukla da Halep'teki kardeşlerinin öldüğünü, bunları gördükçe de ailesinin verdiği parayı Suriye'ye yardım için kumbaraya attığını söyledi.

Sadece simit parasıyla sınırlı kalmadıklarını vurgulayan Ukla, "Elbise, halı ve yiyecek ne varsa getiriyoruz çünkü oradakiler aç kalmasın diye. Sizden de yardım istiyoruz. Sesimizi daha çok duyurun. Bebekler, anneler ve babalar ölüyor. Öldürenlerin hiç vicdanı yok mu? Ne varsa ne yoksa Suriye'ye gönderin. Sizden rica ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin davranışından etkilendiğini belirten Okul Müdürü Abdulbasit Senkeri de çocukların ailelerinin verdiği simit paralarını "sanki simit yedim" diyerek Halep için toplanan yardım kutusuna atmasının kendisini çok duygulandırdığını ifade etti.

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