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20 MART 2018 SALI - YIL: 49

'Suriyelilere telefon görüşmeleri ücretsiz' haberi yalanlandı

20 Mart 2018, Salı 18:55
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Suriyeli sığınmacıların yurt dışı ve yurt içi telefon görüşmeleri için para ödemeyeceklerine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Suriyelilerin telefon faturalarını da biz ödeyeceğiz" başlığı ile haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Suriyelilere yurt dışı ve yurt içi telefon görüşmeleri ücretsiz olacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yaptığı telefon arama kartı alımı ihalesinin maksatlı olarak çarpıtıldığı, kamuoyuna asılsız ve gerçek dışı bilgilerle servis edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu ihale, ülkelerindeki şiddet ve savaş ortamından kaçarak topraklarımıza sığınan Suriyeli misafirlerimiz için değil, Geri Gönderme Merkezleri'mizde sınır dışı edilmek üzere tutulan ve kendi maddi imkanlarıyla iletişimini sağlayamayan sınırlı sayıdaki yabancıları kapsamaktadır. Amaç bu kişilerin kendi konsoloslukları ve ülke makamlarıyla belge temini için görüşmelerinin sağlanarak haklarında yapılan sınır dışı etme işlemlerinin hızlanmasını sağlamaktır.

​Ayrıca haberde iddia edildiği gibi telefon kart alımı ihale bedeli milli bütçeden değil, AB hibe fonundan karşılanmıştır."

Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'deki göçmenler için ilk etap olarak 60.000 adet ücretsiz telefon kartı ihalesi açtığı, kartlarla ankesörlü telefonlar, sabit telefonlar ve cep telefonlarından yurt dışı ve yurt içine yapılacak görüşmelerin ücretsiz olacağı belirtilmişti.

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