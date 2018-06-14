Suruç'ta saldırıda ölü sayısı 4 oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba silahlı saldırıda bulunuldu.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Yıldız ve beraberindekiler, Suruç'ta seçim çalışmalarını yürüttükleri sırada silahlı saldırıya uğradı, çıkan olayda 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Karşılık verilmesi üzerine çıkan olayda silahla vurulan 12 kişi yaralandı.

Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan milletvekilinin ağabeyi Mehmet Yıldız ile Esved, Fadıl ve Ferit Şenyaşar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Bölgede kontrol sağlandı

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından bölgede kontrol sağlandı.

Olayın ardından hastanelerin önünde toplanan tarafların yakınları, polis ekiplerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı.

Fakıbaba ve Yıldız yaralıları ziyaret etti

Saldırının ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile saldırıda kardeşini kaybeden AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, yaralıları ziyaret etti, taziyeleri kabul etmeye başladı.

Bakan Fakıbaba ve beraberindeki milletvekili Yıldız, saldırıda yaralanan 8 kişiyi, Şanlıurfa'da tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

İlk olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Fakıbaba ve Yıldız, burada Başhekim Murat Halitoğlu'ndan yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı. Daha sonra Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde geçen Bakan Fakıbaba ve Yıldız, Başhekim İdris Dağ ile görüştü.

AKP'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosuna geçen Fakıbaba ve Yıldız, taziyeleri kabul etmeye başladı. Çok sayıda vatandaşın taziye için seçim irtibat bürosuna geldiği görüldü.

Sağlık Bakanı Demircan: Uçak ambulans gönderildi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise Samsun'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da AKP'lilere yönelik bir saldırı olduğu haberinin kendisine geldiğini söyledi.

Milletvekili adayı arkadaşlarına bir saldırı olduğunu belirten Demircan, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik. Bilgiler geldikçe paylaşacağız." dedi.

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Yıldırım'dan açıklama

Başbakan Yıldırım, Suruç'taki saldırı ile ilgili, "Bu, vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha önemli değildir." dedi.

"Milletvekilimizin ağabeyi olayda hayatını kaybetti" diyen Başbakan Yıldırım, "Diğer ağabeyleri yaralandı. Orada yaralanan başka insanlar da var. Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir." diye konuştu.

Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa dileyen Binali Yıldırım şunları kaydetti:

"Ümit ederim ki bu olay adi bir vakadır, arkasında herhangi bir siyasi sebep yoktur. Eğer öyle ise tabii ki sonuçları çok daha farklı olur. Ben bu vesileyle seçime sayılı günler kalarak bu mübarek günde bütün vatandaşlarımızın sükunet içinde birbirlerine tahammül içinde mübarek günleri ihya etmeleri ve seçime ülkemizin vakarına yaraşır bir şekilde girmelerini özellikle istirham ediyorum. Güzel günleri, coşkulu günleri, acılı günlere dönüştürmeye hakkımız yok."

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