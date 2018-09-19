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20 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Sürücülere trafik ihlâlleri sayısınca ceza kesilecek

19 Eylül 2018, Çarşamba 23:18
Trafikte kural ihlali tespitinde önemli bir yere sahip olan trafik kameraları ile kesilen cezaların kapsamı genişletildi.

Birkaç gün önce devreye giren sistemle birlikte, aynı anda birden fazla ihlal yapan sürücüye, ihlal sayısı kadar ceza yazıldı. Yeni sisteme ait binlerce trafik cezasının Küçükçekmece'de bulunan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Kontrol Merkezi'nde postalanmayı beklediği ve merkezde yoğunluk yaşandığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce kullanılan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Kontrol Merkezi'nde birkaç gün önce yeni bir uygulamaya başlandı. Artık İstanbul genelinde bulunan 763'ü Trafik İzleme, 455'i EDS ve 191'i Plaka Tanıma Sistemi olmak üzere toplam bin 409 kameradan, trafikte birden fazla ihlal yapan sürücülere aynı anda ihlal sayısı kadar ceza kesilebiliyor. Yeni sistemin ilk cezaları da adreslerine postalanmaya başlandı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

EDS Kontrol Merkezi Küçükçekmece'de bulunuyor.  İBB tarafından kurulan ve İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan protokol ile işletilmesi emniyet birimlerine bırakılan EDS'lerin yanı sıra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Trafik İzleme ve Plaka Tanıma Sistemi kameraları bulunuyor.  Sistem tarafından tespit edilen ihlaller, EDS Kontrol Merkezine iletiliyor ve burada kurallara uymadığı belgelenen araçların sahiplerine gerekli cezai işlemler emniyet birimlerince uygulanıyor.

Örneğin,  kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen bir sürücünün, aynı anda emniyet kemeri takmadığı ya da cep telefonuyla konuştuğu tespit edilirse, aynı anda 3 ceza birden yazılabiliyor. Başka bir örnekte ise, bir motosiklet sürücüsü hız ihlali yaparsa, aynı anda sürüşünü kask takmadan gerçekleştirirse, iki ihlalin cezası aynı anda plakaya yazılıyor.

HIZ SINIRINI AŞANA 235 TL CEZA

İstanbul'da 159'u kırmızı ışık, 97'si emniyet şeridi, 41'i ortalama hız, 21'i ters yön, 92'si park, 16'sı tramvay yolu, 9'u ofset tarama, 3'ü yaya geçidi, 6'sı dönüş yasağı ihlal tespiti yapan ve 11'i de mobil olmak üzere 455 kamera aracılığıyla trafikteki ihlaller tespit ediliyor. EDS ile birlikte, ortalama hızı aşana 235, trafik ışıklarının bulunduğu yerlerdeki ofset tarama bölgesini geçene 108, tramvay yoluna girene 108, dönüş yasağına uymayana 108 ve emniyet şeridini ihlal edenlere 235 lira ceza veriliyor.

DHA

Etiketler: trafik, denetleme, ceza, sürücü, kural
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