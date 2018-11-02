Sürücülerin cebini en çok yakan kural ihlali belli oldu

Türkiye'de sürücüler, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde trafikte en çok emniyet kemeri kullanımına ilişkin kuralı ihlal etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in 2018 yılındaki trafik kuralı ihlalleri ve para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Yanıtta, 2018 yılı içinde birden fazla trafik kuralı ihlalinde bulunan kişi sayısının 1 milyon 671 bin 652, en çok ihlal edilen trafik kuralının ise "emniyet kemeri bulundurulması zorunlu araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak" olduğu belirtildi.

Kuralı birden çok ihlal edenlerin 76 bin 574'ünün kadın, 1 milyon 595 bin 78'inin erkek, kuralı bir kez ihlal edenlerin ise 76 bin 673'ü kadın, 1 milyon 595 bin 792'sinin erkek olduğu bilgisine yer verilen cevapta, şunlar kaydedildi:

"Trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı dönemlerde trafik güvenliği ve kuralları konusunda 2018'in ilk 7 aylık döneminde 78 milyon 200 bin özel hat kullanıcısına SMS gönderilmiş, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca kaza riski bulunan araç sürücülerine yönelik 'Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi" adı altında projeli eğitim çalışması yapılmıştır. Trafik Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde illerimizin trafik birimlerinde 350 bin 383 sürücü ile 618 bin 537 yayaya trafik güvenliği eğitimleri verilmiştir."

Yanıtta ayrıca Trafik Kazalarını Önleme Planı kapsamında araç sürücülerini bilgilendirmek amacıyla "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla "Yaşam Tüneli" adı altında 32 ilde seyyar kapalı eğitim alanları oluşturulduğu da bildirildi.

"Kapsamlı eğitim programıyla aşılabilir"

CHP'li Gürer, yanıta ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de trafik sorunlarının aşılmasının, ilkokuldan başlayarak sorunun kapsamlı bir eğitim programıyla ele alınması ile mümkün olabileceğini bildirdi.

Kuralsızlığın çok yönlü nedenleri bulunduğunu ancak bunların başında eğitimin geldiğine işaret eden Gürer, "Ceza artıyor ama sonuç değişmiyor. Kazalarda canlar gidiyor. Gerekçesi ne olursa olsun trafik kuralına uyma becerisini her sürücü göstermeli. Verilen cezalar ile sonuç alınması mümkün değil, bu zamana kadar bu yöntem çok denendi ama sonuç hüsran. Okullarda trafik ders saatlerinin artırılması için kanun teklifi de verdim. Bu konuyu defalarca gündeme getirdim. Bu sorunu eğitimle çözmek tek çare." diye konuştu.

Öte yandan, "Emniyet kemeri bulundurulması zorunlu araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak" kuralını ihlal eden sürücülere bu yıl için 108 TL para cezası uygulanıyor.