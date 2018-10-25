Suudi Arabistan Başsavcılığı'ndan Türkiye açıklaması

Suudi Arabistan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmaya dair, "Türkiye'den gelen bilgiler, Kaşıkçı davasındaki şüphelilerin cinayeti önceden planladığını gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

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