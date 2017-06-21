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21 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Suudi Arabistan'dan veliaht prensini değiştiren karar

21 Haziran 2017, Çarşamba 09:35
Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in yerine Kral Salman'ın oğlu İkinci Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan Kraliyet Divanı kararnamelerine göre, Birinci Veliaht, Başbakan ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif, tüm görevinden azledildi. Savunma Bakanı Muhammed bin Selman Birinci Veliaht ve Başbakan oldu. Salman'ın Savunma Bakanlığı görevi de devam edecek. 

Kararnameyle, Suudi Arabistan Kralının seçimini öngören Anayasanın 50'nci maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre, "Kral, kurucu lider Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud'un oğulları arasından seçilir'' hükmü, "Ülkeyi yönetecek olan kişi, kurucu lider Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud'un oğulları ve torunları arasından seçilir.' şeklinde değiştirildi.

Bender bin Faysal bin Bender bin Abdulaziz'in İstihbarat Müsteşarı Yardımcısı olarak atandı. Emir Faysal bin Sattam bin Abdulaziz Al Suud İtalya Büyükelçisi, Emir Halid bin Bender bin Sultan bin Abdulaziz ise Almanya Büyükelçisi oldu.

İçişleri Bakanlığında da görev değişiklikleri oldu. İçişleri Bakanı olarak Emir Abdulaziz bin Suud bin Nayif atandı. İçişleri Bakanı Yardımcısı Abdurrahman bin Ali Er-Rubeyan'ın görevinden azledilerek Kraliyet Divanı üyeliğine getirildi. İçişleri Bakanı Yardımcısı görevine ise 'bakan' derecesi ile Ahmed bin Muhammed Es-Salim getirildi.

Yayınlanan 15 kararnameye göre ayrıca, Kraliyet Divanı Müsteşarı Nasır bin Abdulaziz görevinden azledilerek 'bakan' derecesi ile İçişleri Bakanlığı Vekilliğine, Emir Abdulaziz bin Turki bin Faysal bin Abdulaziz, Suudi Arabistan Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Emir Abdulaziz bin Fehd bin Turki bin Abdulaziz, Cevf Emiri Vekilliğine atandı.

Emir Abdullah bin Halid bin Sultan bin Abdulaziz, Emir Turki bin Muhammed bin Fahd bin Abdulaziz, Faysal bin Abdulaziz bin Abdullah Es-Sudeyri, Emir Bender bin Halid bin Faysal bin Abdulaziz ise Kraliyet Divanı Müsteşarı oldu.

AA

Etiketler: suudi arabistan, veliaht, prens
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