'Suudi Arabistan'ın cevabı hayal kırıklığı oluşturdu'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr’in, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katillerinin Türkiye’ye iade edilmesi talebimize verdiği yanıt hayal kırıklığı yaratmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters haber ajansına yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin Türkiye'ye iade edilmesi talebine verdiği cevabın hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti.

Merhum Kaşıkçı'nın, İstanbul'da vahşi bir cinayete kurban gittiğini ve cesedinin burada parçalara ayrıldığını anımsatan Altun, "Aralarında bir otopsi uzmanının da olduğu Suudi istihbarat görevlileri, bu cinayeti işlemek maksadıyla Türkiye'ye gelmiştir. Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosunun da bu suçun ortağı olduğu anlaşılmaktadır. Bu koşullarda katillerin Türk mahkemeleri tarafından yargılanması son derece doğaldır." değerlendirmesinde bulundu.

"Uluslararası toplumun çıkarına olacaktır"

Fahrettin Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin iade talebi, Suudi makamlarına 'Kaşıkçı cinayetini tüm detaylarıyla aydınlatmaya hazır olduklarını' dünyaya göstermek için bir fırsat sunmuştur. Öte yandan Kaşıkçı'nın katillerinin iadesini reddetmek ancak Suudi Arabistan'ı cinayeti örtbas etmeye çalışmakla itham edenleri haklı çıkarır.

Suudi makamlarının bu süreçte yeterince açık davranmadığı ve Suudi savcıların cinayeti aydınlatma niyetinde olduklarını gösteren ciddi bir işaret göremediğimiz düşünüldüğünde, merhum Suudi gazeteci için adaletin uluslararası hukuk düzleminde aranması uluslararası toplumun çıkarına olacaktır."