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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Suudi Arabistan Kaşıkçı konusunda bağımsız bir soruşturmayı asla kabul etmez'

10 Kasım 2018, Cumartesi 09:30
Eski Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı Prens Turki el Faysal, ülkesinin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili uluslararası bağımsız bir soruşturmayı asla kabul etmeyeceği iddiasında bulundu.

New York'ta, Uluslararası Barış Enstitüsü (IPI) adlı düşünce kuruluşunda konuşan Faysal, ülkesinde gurur verici bir hukuk sistemi olduğunu savunarak, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı için ülkesinin uluslararası bağımsız bir soruşturmayı asla kabul etmeyeceğini öne sürdü.

Faysal, Suudi Krallığın "tüm gerçekleri masaya koyma" ve Kaşıkçı'nın bedenine ne olduğu konusunda tüm soruları yanıtlama sözünü yerine getirmeyi umduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere bazı ülke liderleri ile insan hakları örgütleri, 2 Ekim tarihinde evlilik belgeleri için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı'nın akıbeti için bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan yönetimi, olayın ardından ilk günlerde Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığını iddia etse de 18 gün sonra "konsoloslukta çıkan kavgada" öldürüldüğünü belirtmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı. 

AA

Etiketler: Kaşıkçı
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