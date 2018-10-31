"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Suudi Başsavcı kuruyemiş ve lokum kolileri ile ülkesine döndü

31 Ekim 2018, Çarşamba 20:15
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, Yeşilköy Havalimanı'ndan özel uçakla ülkesine döndü.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile iki kez görüşmüş ve Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nu ziyarete etmişti.

Başsavcı El Muceb, İstanbul'daki programlarının ardından bugün ülkesine dönmek üzere, saat 17. 45 sıralarında Yeşilköy Havalimanı VIP Salonu'na geldi. Suudi Başsavcı Muceb, kendisini bekleyen gazetecilerin Kaşıkçı cinayetine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Ardından VIP'te bulunan özel odaya alınan El Muceb, kısa bir bekleyişin ardından özel uçakla 18.30'de Cidde'ye hareket etti.

NUMARALANDIRILMIŞ HARD CASE TİPİ TAKIM ÇANTALARI

Öte yandan Yeşilköy Havalimanı'na Suud El Muceb'ten önce Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı bir aracın gelmesi dikkat çekti. Araçtan Suudi Başsavcı'nın da ekibinde yer aldığı öğrenilen 4 kişi VIP'e giriş yaptı. Ardından aracın içinden 1'den 5'e kadar numaralandırılmış 'hardcase' tipi siyah renkli takım çantalar çıkarıldı. Çantaların üzerindeki kilitler, dikkat çekti. X-ray cihazından geçirilen çantalar, daha sonra görevliler tarafından içeri taşındı. Ayrıca araçtan kişisel eşyaların bulunduğu valizler ile kuruyemiş kutularının olduğu görüldü.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Suudi Arabistan, Kaşıkçı
Okunma Sayısı: 284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'li senatörlerden 'Suudilerle nükleer müzakereler kesilsin' çağrısı

    Amasya'da teknoloji bağımlılığına tepki olarak geliştirilen farkındalık projesi

    Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe: 20 bin Suriyeli evine gönderilecek

    Suudi Başsavcı kuruyemiş ve lokum kolileri ile ülkesine döndü

    AKP Sözcüsü Çelik: Ciddiye almayın, onun anlayacağı işler değil bunlar

    Merkel'in koltuğuna eski bir milletvekili talip oldu

    CHP Parti Sözcüsü Öztrak: Albayrak'ın açıklamaları Nobel almaya aday

    ‘Donan askerlerin araştırılması’ AKP oylarıyla reddedildi

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Kaşıkçı başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldü

    KDV ve ÖTV indirimleri açıklaması

    Partilerde ''aday hareketliliği'' başladı: Kulislerde hangi isimler konuşuluyor?

    Fransa Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin baskısıyla ilerliyor

    ''Bazı makamlar dışında'' makam araçlarına yerli zorunluluğu

    Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 60'ncı senesinde yad ediliyor...

    AB'den Kaşıkçı için bir çağrı daha

    Bakan Kurum: Şehirlerimizin hepsi birbirine benzedi

    Gözleri ile dikkat çekiyor

    Uysal: Artık 'Yetersiz bakiye!' anonsuyla karşılaşılmayacak

    En iyi 50 teknik adam arasında Türkiye'den tek isim var

    Ambalajlı gıda ve içecekler ile ilgili ''tuz'' kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yerel seçim ve AKP
    Faruk ÇAKIR

    Siz yokken Yeni Asya, Cumhuriyeti savunuyordu!
    Mustafa ORAL

    Yüzünde Cenneti gördüm İbrahim!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Pencerelerden seyret içlerine girme!” ne demektir?
    Genel

    Yeni Asya olmasa yolumuzu şaşırırız
    Risale-i Nur'dan

    Madem O var, her şey var
    Genel

    Günler sonra... Donan şehitler siyaset gündeminde
    Genel

    TÜİK ihracat rakamlarını açıkladı: En fazla ihracat yapılan ülke yine değişmedi
    Genel

    Tohum yasasının kaybedeni kim?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cinayetin düşündürdükleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.