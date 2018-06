T A M A M tweetleri Türkiye’den

Bir çok köşe yazarı ve gazete de “T A M A M tweetleri yurtdışından atıldı” diyerek yine gerçeği gölgelemeye çalışmış ve yaftalama saldırganlıklarını sürdürmüşlerdi.

Bu konuyu derinlemesine açıklayan Foçe ve ekibi şu tespitleri paylaşmıştı: “Twitter’da konum bilgilerini paylaşan kişilerin attığı tweetlere MapD isimli internet sitesinden bakıldığında hem TAMAM hem de DEVAM kelimelerinin kullanıldığı tweetlerin ağırlıklı olarak Türkiye’den atıldığını görmek mümkün.”

(Söz konusu analizleri incelemek ve grafikleri görmek için https://teyit.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz)

...O tweetler nereden atıldı?

Bir başka örnekte ise geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Millet tamam derse çekiliriz” ifadesi üzerinde Twitter’da başlayan T A M A M ve DEVAM etiketli paylaşımlarda, her iki taraf da karşı tarafı yurtdışındaki hesaplardan destek almakla suçlamıştı, ancak bunun yanlış bir bilgi olduğu ortaya çıktı. Foça T A M A M – D E V A M tweetleri için şu tespitlerde bulundu: Görsellerin, T A M A M ve D E V A M kelimelerinin kullanıldığı tweetlerin hangi ülkelerden atıldığını gösterdiği iddiası doğru değil. One Million Tweet Map, harfleri arasında boşluk bırakılan her kelime için benzer sonucu gösteriyor.”

