Tabutta tahliyeler devam ediyor

Cezaevlerinde ciddî hastalıkları olan kişiler gerekli tedavileri yapılamadığı halde tutuklu yargılanmaya devam ediyor.

Sık sık gündeme gelen hasta ve yaşlı tutukluların tutuksuz yargılanması talebini ise yetkililer dikkate almıyor. Son olarak, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevinde bulunan Orhan Dalgıç’ın kalp krizi geçirerek vefat ettiği bilgisini vererek Adalet Bakanlığına seslendi; “Normal ölüm mü?” Gergerlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili,“KHKlı Orhan Dalgıç, İşsiz kaldı, cezaevine girdi.

Bir süre sonra çıktı. Hayata tutunmak için kırtasiye dükkânı açtı, fakat yine tutuklandı. Stres, stres, stres... Bugün Manisa cezaevinde kalp krizi geçirerek vefat etti. Allah rahmet eylesin. Normal ölüm mü? @adalet_bakanlik” ifadelerini kullandı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

Yeni doğum yapmış kadın tutuklandı

Yeni doğum yapan ve hamile kadınların tutuklanmasını da Meclis gündemine taşıyan Gergerlioğlu, özellikle AKP’li başörtülü milletvekillerine seslenerek, “Eski mazlûmlar olarak şu anda bu yeni zulümlere karşı çıkmıyorsunuz” dedi. Gergerlioğlu 6 aylık erken doğum yapan ve bebeği yoğun bakımdayken cezaevine gönderilen Emine Ay’ın durumunu Meclis kürsüsünde yetkililerin duyarsızlığını dile getirdi. “Bu siyasî bir olay değil” diyen Gergerlioğlu şunları söyledi; “Elinizi vicdanınıza koyun. Yeni doğum yapmış kadın tutuklandı. Bu kişi ne yaptı da tutuklandı. Bunun tutuklanması bir kere yasalara aykırı. Artı bu kadını illa yargılayacaksanız başka yöntemlerle, tutuksuz da yargılayabilirsiniz. Bakın bu siyasî bir olay değil. Bu kadın sizin eşiniz veya bacınız da olabilir. Şu anda 72 tane anne ve bebeğe AK Parti Hükûmeti zulmediyor” dedi.

Kanun maddesi ne diyor?

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 16/4 maddesinin hapis cezasının infazının hastalık dolayısıyla ertelenmesine dair hükmü şöyle;

“Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur.”