Taha Akyol da veda etti

Doğan Medya Grubu’nun Mart ayında Demirören Holding’e satılmasının ardından işten çıkarmalar sürüyor.

Son olarak, ağırlıklı olarak hukuk yazıları kaleme alan Taha Akyol’un yazılarına son verildi. Akyol, bugün (14 Eylül 2018 Cuma) bir veda yazısı kaleme alarak, “Yazarlıkta en zor olan, veda yazısı yazmaktır” dedi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Akyol’a kararı “üzüntületirini paylaşarak ve kararı kendisinin vermediğini” belirterek tebliğ etti. T24’ün aldığı bilgiye göre, Munyar, Taha Akyol’un yazılarına son verilmesini “Demirören ailesinin kararı” diyerek gerekçelendirdi. Akyol “Veda yazısı” başlığını verdiği yazısında şunları kaydetti: Yazarlıkta en zor olan, veda yazısı yazmaktır. Hele de yıllarca birlikte olduğu okurlara, yıllarca çalıştığı kurumlara veda etmek daha bir zordur. Bugün bu zor vedayı yapıyorum. Değerli okurlarıma ve çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. En iyi dileklerimle, saygılarımla.